Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zigaretten aus Tankstelle entwendet

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Heute Morgen (09.03.2020), kurz nach 03:00 Uhr rückten Polizeibeamte nach Meuselwitz aus, da dort in der Altenburger Straße in eine Tankstelle eingebrochen wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen warfen die Einbrecher einen eisernen Gullideckel durch die gläserne Eingangstür, um so ins Innere der Tankstelle zu gelangen. Von dort stahlen sie schließlich mehrere Zigarettenschachteln und flüchteten im Anschluss unerkannt. Die Kripo in Altenburg (03447 / 4710 bzw. 0365 / 8234-1465) sucht nunmehr im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zur den unbekannten Tätern geben können. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell