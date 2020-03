Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallverursacher entfernte sich

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am Freitag (06.03.2020), gegen 06:50 Uhr, befuhr ein bislang unbekanntes, vermutlich silbernes Fahrzeug, die Bundesstraße 94 von Greiz in Richtung Zeulenroda. Vor dem Bahnübergang Untere Haardt, in der Rechtskurve, kam das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, gefährdete einen entgegenkommenden Pkw und fuhr danach geradeaus in die Leitplanke. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und entfernte sich vom Unfallort. Die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, bittet um Zeugenhinweise zu dem Unbekannten.

