Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Von der Fahrbahn abgekommen

Gera (ots)

Pölzig: Aufgrund eines von der Landstraße 1081 abgekommenen Pkw Citroen kamen am Samstagmorgen (07.03.2020), gegen 07:50 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Einsatz. Zuvor befuhr der 39-jährige Citroen-Fahrer die Landstraße von Pölzig in Richtung Heuckewalde und verlor aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve die Kontrolle über sein Gefährt. Das Fahrzeug überschlug sich folglich mehrmals und blieb außerhalb der Fahrbahn auf der Seite liegen. Alle fünf im Fahrzeug befindlichen Personen konnten eigenständig das Fahrzeug verlassen und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Das Fahrzeug musste zudem von einem Abschleppdienst geborgen. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell