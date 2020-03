Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Haltestelle beklebt

Sonntagnacht (08.03.2020), in der Zeit von 01:00 Uhr bis 03:00 Uhr trieben Unbekannte ihr Unwesen im Bereich zweier Straßenbahnhaltestellen in der Nürnberger Straße. Die unbekannten Täter beklebten die Glasscheiben der Haltestellen mit einer Vielzahl von Aufkleber mit politischem Inhalt, so dass trotz Entfernung dieser Rückstände an dem Wartehäuschen zu sehen waren. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu den unbekannten geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 an die hiesige Dienststelle zuwenden. (RK)

