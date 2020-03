Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Scheune

Gera (ots)

Grüna (Kraftsdorf): Am Sonntag (08.03.2020), in der Zeit von 03.00 Uhr bis 09:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer in Kraftsdorf (OT Grüna) befindlichen Scheune. Aus dieser stahlen die Täter schließlich diverses Werkzeug sowie einen Moped-Anhänger. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) hat die Ermittlungen zur Diebstahlshandlung eingeleitet und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können. (KR)

