Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeuganhänger gestohlen

Gera (ots)

Caaschwitz: An der Kirche trieben am vergangenem Wochenende (06.03.2020 - 07.03.2020) unbekannte Täter ihr Unwesen. Ein Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Pkw Mercedes und einem Pkw-Anhänger schien den Tätern ins Visier geraten zu sein. Diese stahlen den am Mercedes angehängten Anhänger der Marke Böckmann und entkamen unerkannt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinwiese zu den Tätern bzw. dem Verbleib des Anhängers unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (RK)

