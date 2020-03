Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Lutherstraße

Gera (ots)

Ein Zeuge informierte am Freitagabend (06.03.2020), gegen 23:00 Uhr die Polizei, da er eine Auseinandersetzung mehrere Personen in der Lutherstraße beobachtet. Vor Ort wurde bekannt, dass sich zwei 19 und 21 Jahre alte Männer zu einer in der Lutherstraß befindlichen Personengruppe begaben und diese zu belästigen begannen. Daraufhin entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf der alkoholisierte 19-Jährige eine Schnapsflasche auf den Boden in Richtung der Personengruppe schmiss, so dass diese zerschellte. Von den herumfliegenden Glassplittern wurde eine 15-Jährige aus der Personengruppe leicht verletzt. Als die beiden Männer folglich flüchteten, schlug einer der beiden noch gegen das Fallrohr eines Hauses, so dass hier Sachschaden entstand. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung nach den Flüchtigen konnten diese festgestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. (RK)

