Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrüche in Hotels

Altenburg (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag brachen unbekannte Täter in zwei Hotels ein und entwendeten diverse Wertgegenstände. Die angegriffenen Objekte befinden sich in der Johannistraße und in der Bahnhofstraße. Bei dem Hotel in der Bahnhofstraße versprühten der oder die Täter einen Feuerlöscher um ihre Spuren zu verwischen. Dadurch wurde allerdings am Sonntag gegen 3 Uhr die Brandmeldeanlage ausgelöst, sodass die Feuerwehr anrücken musste. Vor Ort wurde dann gemeinsam mit der Polizei der vermeintliche Brand als Einbruch festgestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell