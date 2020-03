Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall + Fahrerflucht unter Alkoholeinfluss

Greiz (ots)

Am Freitag, 06.03.2020, gegen 21:00 Uhr ereignete sich in der Schleizer Straße in Zeulenroda ein Verkehrsunfall. Die 65-jährige Fahrerin eines Pkw Seat Leon befuhr die Goetheallee und wollte nach links in die Schleizer Straße einbiegen. Hierbei überfuhr sie zunächst einen Bordstein und touchierte in der weiteren Folge die Hausecke eines Mehrfamilienhauses. Anschließend verließ sie die Unfallstelle widerrechtlich. Die Unfallverursacherin wurde von den Polizeibeamten an ihrer Wohnanschrift angetroffen. Ein Atemalkoholtest war nicht möglich. Sie räumte jedoch ein, selbst gefahren zu sein und dass sie vor Fahrtantritt mehrere Cocktails getrunken hatte. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.(TA)

