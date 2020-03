Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeugführer durch Laserpointer geblendet

Greiz (ots)

Am Freitag, den 06.03.2020, gegen 18:40 Uhr wurde am Burgplatz in Greiz ein Fahrzeugführer eines Pkws mit einem Laserpointer geblendet, so dass dieser stark abbremsen musste. Daraufhin kamen unverzüglich Beamte der Polizeiinspektion Greiz zum Einsatz. Diese konnten auf dem Burgplatz einen 17-jährigen Jugendlichen feststellen, welcher einen Laser-Pointer mit sich führte. Der junge Mann räumte die Tat ein. Der Laserpointer wurde sichergestellt und eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt.(TA)

