Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw an der B92 zwischen Wildetaube und Wittchendorf überschlagen

Greiz (ots)

Am Freitag, den 06.03.2020, gegen 15:40 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkws Peugeot 207 die B92 aus Richtung Greiz in Richtung Hohenölsen. Kurz vor dem Abzweig nach Altgernsdorf, unmittelbar vor dem Ortseingang Wittchendorf, in einer leichten Linkskurve, verlor der 79-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach links von der Fahrbahn, überquerte die Gegenfahrbahn, überschlug sich mehrfach und blieb im Feld auf dem Dach liegen. An diesen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrzeugführer und sein 68-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die B92 vorübergehend gesperrt werden.(TA)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell