Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in eine Gartenlaube in Greiz, Kleingartenanlage "Am Hasental"

Greiz (ots)

Am Freitag, 06.03.2020, wurde bei der Polizeiinspektion Greiz ein Einbruch in eine Gartenlaube, Gartenanlage "Am Hasental" in Greiz zur Anzeige gebracht. Der oder die unbekannten Täter drangen vermutlich in den Nachtstunden vom Donnerstag, dem 05.03.2020 gewaltsam in die Gartenlaube ein, durchsuchten die Laube und entwendeten u. a. zwei Bohrmaschinen. Zeugen werden, gebeten sich an die Polizeiinspektion Greiz, zu wenden. PI Greiz Tel.: 03661-6210 oder per E-Mail: pi.greiz.lpdg@polizei.thueringen.de (TA)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell