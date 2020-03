Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vermisstensuche war erfolgreich

Greiz (ots)

Am gestrigen Vormittag (05.03.2020) meldete sich eine 34-jährige Frau beim Polizeinotruf und vermittelte im Gespräch den Eindruck, sich in einer scheinbar ausweglosen Situation zu befinden. Daraufhin kamen mehrere Polizeistreifen zum Einsatz, um nach der Frau zu suchen. Die Suche nach der Vermissten erstreckte sich schließlich auf ein Waldstück im Greizer Süden. Nach aufwendigen Suchmaßnahmen, unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers, konnte die 34-Jährige letztendlich körperlich unversehrt aufgefunden und in der Folge in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben werden. (KR)

