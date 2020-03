Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss und unbelehrbar

Gera (ots)

Am Donnerstag (05.03.2020), gegen 20:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Steinstraße einen 31-jährigen Fahrradfahrer. Bei der Kontrolle stellte man fest, dass der Mann unter dem Einfluss von ALkohol stand und ein Drogentest reagierte positiv. Es folgte eine Blutentnahme und die Anzeigenerstattung. Nur wenige Zeit später mussten Polizeibeamte der Einsatzunterstützung feststellen, dass der Mann schon wieder mit dem Fahrrad und diesmal in der Altenburger Straße unterwegs war und es folgte das gleiche Prozedere wie beim ersten Mal. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell