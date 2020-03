Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit um Parklücke endet im Krankenhaus

Gera (ots)

Nachdem in der Tivolistraße gestern Nachmittag eine scheinbar heißbegehrte Parklücke frei geworden war, wollte ein 30-jähriger Mann mit seinem Pkw in diese einparken. Ihm zuvor kam allerdings ein 39-Jähriger. Nachdem der Jüngere den 39-Jährigen zur Rede stellen wollte, schlug dieser ihm ins Gesicht und für ihn schienen die Parkplatzanspruchsverhältnisse geklärt gewesen zu sein. Der 30-Jährige musste in der Folge in ein Krankenhaus gebracht werden und der andere Mann erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung. (MW)

