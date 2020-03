Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe gestört

Schmölln (ots)

Am Freitag (06.03.2020), gegen 00:30 Uhr wurden zwei unbekannte Männer dabei beobachtet, wie diese bei einem Bautransporter, welcher in der Ronneburger Straße abgestellt war, versuchten eine Werkzeugkiste aufzubrechen. Hierbei wurden sie von einem Zeugen gestört und ergriffen in der Folge ohne Diebesgut die Flucht. Die beiden Täter sollen mit einem weißen Transporter unterwegs gewesen sein. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell