Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad entwendet

Altenburg (ots)

Im Zeitraum vom 04.03. - 05.03.2020 drangen unbekannte Täter in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Heine-Straße ein. Hier wurden mehrere Kellerabteile gewaltsam geöffnet. Aus einem der Keller entwendeten der oder die Unbekannten ein Mountainbike, Typ Bergamont Blade in der Farbe silbergrau. Aus einem weiteren Keller wurden verschiedene Fahrradteile entwendet. Ermittlungen dazu laufen.

