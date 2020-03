Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beim Ladendiebstahl erwischt

Greiz (ots)

Am Mittwoch (04.03.2020), gegen 12:50 Uhr befanden sich zwei Jugendliche (13 und 14 Jahre) in einem Baumarkt in der Plauenschen Straße und steckten diverse LED Lampen sowie Bitsätze in ihre mitgeführten Schulranzen. Geld zum Bezahlen hatten die beiden allerdings nicht dabei. Die Polizei kam zum Einsatz. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell