Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung : Erfolgreiche Durchsuchungsmaßnahmen in Gera vom 04.03.2020

Gera (ots)

Am Nachmittag des 04.03.2020 wurde der 53-jährige Festgenommene dem Haftrichter vorgeführt. Dort wurde schließlich Haftbefehl erlassen, so dass er in eine JVA überstellt wurde. (KR)

