Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand bestätigte sich glücklicherweise nicht

Gera (ots)

Weil eine Zeugin Rauch und einen brandähnlichen Geruch wahrnahm, informierte sie gestern Abend (04.03.2020), gegen 17:20 Uhr die Rettungsleitstelle. Unverzüglich rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in die Darwinstraße aus. Aufgrund der zunächst versehentlich falsch mitgeteilten Straße verlegten die Einsatzkräfte schließlich zur richtigen Einsatzadresse, einem Mehrfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße. Nach Überprüfung des betreffenden Hauses konnte glücklicherweise schnell Entwarnung gegeben werden. Es wurden weder Brandgeruch, noch eine Rauchentwicklung oder ein offenes Feuer festgestellt werden, so dass Polizei und Feuerwehr den Einsatz beendete. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell