Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Eingeschlagene Scheiben

Gera (ots)

Insgesamt sieben große und eine kleine Fensterscheibe eines Gebrauchtwarenhauses in der Schülerstraße beschädigten unbekannte Täter in der Zeit von Montag (02.03.2020) zu Mittwoch (04.03.2020). Im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Ermittlungen zum Tatgeschehen sucht die Geraer Polizei nach Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 an die hiesige Dienststelle zu wenden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell