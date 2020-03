Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Abgestelltes Fahrrad gestohlen

Altenburg (ots)

Nobitz: Ein vor einem Verbrauchermarkt in der Altenburger Straße abgestelltes und nicht abgeschlossenes Fahrrad geriet am gestrigen Tag (02.03.2020) einem unbekannten Täter ins Visier. In der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr griff sich der Täter das schwarz-weiße Citybike und entfernte sich mit diesem in unbekannte Richtung. Die Altenburger Polizei hat nunmehr die Ermittlungen zur Diebstahlshandlung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise hierzu unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

