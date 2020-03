LPI-G: Brandeinsatz in Romschütz

Landespolizeiinspektion Gera

Göhren: Feuerwehr und Polizei rückten gestern Mittag (02.03.2020), gegen 13:00 Uhr aufgrund eines Brandes in die Geraer Straße im OT Romschütz aus. Aus noch ungeklärter Ursache entfachte in einem Nebengelass des dort befindlichen Wohnhauses ein Feuer. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, dass das einzeln stehende Nebengelass in Vollbrand. Unverzüglich begann die Feuerwehr mit den Löscharbeiten. Die beiden Anwohner (79, 80) blieben unverletzt. Gegen 17:50 Uhr waren die Löscharbeiten schließlich beendet, eine Brandwache wurde bis in die Abendstunden eingerichtet. Die Altenburger Polizei hat nunmehr die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen. (RK)

