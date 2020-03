Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu zwei versuchten Einbrüchen

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Die Ermittlungen zu zwei versuchten Einbrüchen hat die Greizer Polizei seit gestern (02.03.2020) aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten unbekannte Täter im Zeitraum vom 26.02.2020 - 02.03.2020 gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Firma am Markt bzw. in der Zeit von 29.02.2020 - 01.03.2020 in ein Kosmetikgeschäft in der Greizer Straße einzudringen. Beide Einbrüche misslangen den Tätern. Allerdings wurde Sachschaden verursacht. Ob beide Taten im Zusammenhang stehen ist nunmehr Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Im Zuge dessen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 an die Polizei Greiz zu wenden. (KR)

