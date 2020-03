Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeiauto beschädigt

Gera (ots)

Ein Zeuge beobachtete gestern Abend (02.03.2020) drei Personen, wie sich diese gegen 18:30 Uhr an einem auf dem Markt abgestelltem Polizeifahrzeug zu schaffen machten und dieses in der Folge beschädigten. Dabei urinierten die Personen an das betreffende Fahrzeug und traten einen Außenspiegel ab. Im Zuge der daraufhin eingeleiteten Fahndung nach den Tätern konnten diese gestellt und als Tatverdächtige eindeutig identifiziert werden. Es handelt sich hierbei um zwei 14-Jährige und einen 18-Jährigen. Gegen alle drei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die beiden Jugendlichen wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. (RK)

