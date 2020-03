Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall im Kreuzungsbereich

Gera (ots)

Im Zuge eines Abbiegevorganges an der Kreuzung Altenburger Straße / Lutherstraße kam es gestern (02.03.2020), gegen 19:10 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Audi (Fahrerin 45) und einem Pkw VW (Fahrer 47). Infolge der Kollision kollidierte der VW mit einem in der Altenburger Straße parkenden Pkw Mercedes Vito. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und medizinisch versorgt. An den drei Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell