Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall zwischen Pkw und Radfahrer

Gera (ots)

Gestern Abend (02.03.2020), gegen 18:35 Uhr kam es am Puschkinplatz / De-Smit-Straße zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Opel (Fahrerin 63) und einer Radfahrerin (52), so dass Polizei und Rettungsdienst zum Einsatz kamen. Die Radfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallschaden aufgenommen. (KR)

