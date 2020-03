Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Im Gleisbett gelandet

Gera (ots)

Nachdem gestern Abend (02.03.2020), gegen 22:00 Uhr in Gera ein Pkw Hyundai in der Lasurstraße in das Gleisbett der Straßenbahn fuhr und von dort nicht mehr wegkam informierten mehrere Zeugen die Geraer Polizei. Die Beamten trafen vor Ort auf dem mittlerweile im Gleisbett sitzenden Fahrer (43) und vernahmen bei ihm Alkoholgeruch. Ein Test bestätigte dies und zeigte einen Wert von über 1,5 Promille an. Weiterhin stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand und keinen Führerschein besaß. Der Hyundai wurde schließlich unbeschadet aus dem Gleisbett geborgen und der Fahrer zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gefahren. Er muss nunmehr mit einer Anzeige rechnen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell