Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Pkw

Altenburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag (01.03.2020), gegen 18:00 Uhr bis Montag (02.03.2020), gegen 05:00 Uhr schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines in der Piererstraße abgestellten Pkw ein und entwendeten aus diesem einen Werkzeugkoffer und in elektrisches Ersatzteil. Zeugen der Tat richten ihre Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Altenburger Land, Tel.: 03447-47. (MW)

