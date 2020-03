Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Turnschuh aus Kellerraum gestohlen

Altenburg (ots)

Ein Paar Turnschuh der Marke Adidas zählen seit der vergangenen Woche zum Beutegut eines bislang unbekannten Täters. Dieser verschaffte sich in der Zeit von 23.02.2020 - 29.02.2020 unberechtigt Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Moritzstraße. Dort drang er gewaltsam in ein Kellerabteil ein und stahl das Paar Schuhe. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zur Tat bzw. dem Täter unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (KR)

