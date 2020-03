Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Altenburg (ots)

Kotteritz: Ein Streit unter mehreren Personen bei einer Veranstaltung in der Werkssiedlung in Kotteritz endete am vergangenen Sonntag (01.03.2020. ca. 23:45 Uhr) mit der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen einen 21-jährigen Mann. Im Verlaufe des Streites griff der 21-Jährige schließlich eine 22-jährige Frau körperlich an und verletzte diese im Gesicht. Um die Streitenden zu trennen, mischten sich zwei weitere Personen (18, 19) ein und wurden vom Tatverdächtigen ebenfalls körperlich angegriffen und leicht verletzt. Letztendlich eilten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes herbei und trennte die Betroffenen. Die 22-jährige verletzte Frau wurde zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht und der Angreifer erhielt neben einer Anzeige einen polizeilichen Platzverweis. Die Altenburger Polizei nahm die Ermittlungen auf. (KR)

