Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz von Polizeihubschrauber

Greiz (ots)

Weida: Weil ein Anwohner Hilferufe aus einem Waldstück in der Nähe der Osterburg wahrnahm, informierte er Sonntagnacht (01.03.2020), gegen 03:00 Uhr die Polizei. Unverzüglich rückten mehrere Streifenwagen aus, um die Suche aufzunehmen. Zur Unterstützung wurde zusätzlich ein Polizeihubschrauber hinzugezogen. Trotz intensiver Absuche des betreffenden Waldstückes sowie der Umgebung konnten keine hilfesuchenden bzw. in Gefahr befindlichen Personen festgestellt werden, so dass der Einsatz gegen 05:00 Uhr beendet wurde. (RK)

