Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in zwei Gartenlauben

Greiz (ots)

Den Einbruch in ihre in der Talstraße befindlichen Gartenlauben meldeten am vergangenen Sonntag (01.03.2020) zwei betroffene Eigentümer. Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 29.02.2020 - 01.03.2020 gewaltsam in die beiden Gartenlauben einer Gartenanlage ein, verursachten Sachschaden, stahlen jedoch nichts. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Greizer Polizei zu melden. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell