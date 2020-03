Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 15-Jähriger berauscht im Straßenverkehr

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Ein 15-Jähriger, welcher mit seiner Simson die Schopperstraße entlang fuhr, wurde am Freitag (29.02.2020), gegen 20:55 Uhr von Polizeibeamten kontrolliert. Ein hierbei freiwillig durchgeführter Drogentest zeigte schließlich ein positives Ergebnis an, so dass die Weiterfahrt untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt wurde. (RK)

