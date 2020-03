Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Keller ohne Beutegut

Greiz (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von 26.02.2020 - 29.02.2020 gewaltsam in den Kellerbereich einer Gartenlaube in der Schäfereistraße ein. Hierbei verursachten sie zwar Sachschaden, entfernten sich jedoch wieder ohne etwas zu stehlen. Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. (RK)

