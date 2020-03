Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifen zerstochen

Greiz (ots)

Die Reifen zweier in der Leonhardtstraße abgestellter Pkw (VW, Fiat) waren in der Zeit von 29.02.2020 - 02.03.2020 offenbar Ziel unbekannter Täter. Diese zerstachen an beiden Fahrzeugen mehrere Reifen, so dass nunmehr Sachschaden entstand und die Fahrzeuge zunächst nicht fahrbereit waren. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen. (RK)

