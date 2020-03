Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Altenburg (ots)

Ein 64-jähriger VW-Fahrer kollidierte am Freitag gegen 10:30 Uhr beim Befahren der Paditzer Straße stadtauswärts seitlich mit einem im Gegenverkehr fahrenden Pkw Seat. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen hoher Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle in Richtung Paditz, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Mehrere entgegenkommende Fahrzeuge konnten nur durch Ausweichmanöver weitere Kollisionen verhindern. Der verantwortliche Unfallverursacher konnte kurz darauf erheblich alkoholisiert an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,61 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Führerschein vor Ort sichergestellt.

