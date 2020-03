Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter nach Garteneinbruch gestellt

Ronneburg (ots)

Am Samstag Nachmittag informierten aufmerksame Zeugen die Polizei über einen aktuell stattfindenden Einbruch in einer Kleingartenanlage in Ronneburg. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten nicht zuletzt aufgrund dieses umsichtigen Verhaltens einen 39-jährigen Tatverdächtigen auf frischer Tat ertappen. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall wurde eingeleitet.

