Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Gera (ots)

Am Samstag (29.02.2020) gegen 18:50 Uhr ereignete sich in der Nürnberger Straße, in der Nähe der Kreuzung zur Zeulsdorfer Straße, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Eine 66-Jährige überquerte nach bisherigen Erkenntnissen die Fahrbahn außerhalb der dafür vorgesehenen Bereiche mit einem Einkaufstrolley. Dieser wurde vom Pkw Suzuki einer 52-Jährigen erfasst, sodass die Fußgängerin zu Fall kam und sich leicht verletzte.

