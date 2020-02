Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrüger erfolgreich

Altenburg (ots)

In den vergangenen Tagen kam es wiederholt dazu, dass sich Unbekannte unter einem Vorwand (Überprüfung der Antennentechnik oder des Fernsehanschlusses) Zutritt zu den Wohnungen von älteren Menschen verschaffen wollten. Mindestens zweimal war diese Masche erfolgreich. Nachdem ein Unbekannter die Wohnung betreten und angeblich notwendige Arbeiten verrichtet hatte, verlangte er ein Endgeld für seine "getane Arbeit". Dies bezahlten eine 91-jährige Frau aus der Otto-Dix-Straße und eine 76-jährige Frau aus der Albert-Levy-Straße. Zusätzlich fehlte der 76 Jährigen im Anschluss die Geldbörse mit Bargeld. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals und eindringlich auf folgende Verhaltensweisen hin:

- Lassen Sie nie fremde Personen in ihre Wohnung. - Lassen Sie sich immer den Dienstausweis der Personen zeigen. - Erkundigen Sie sich bei dem jeweiligen Unternehmen (oder Behörde) ob Mitarbeiter in deren Auftrag unterwegs sind. - Suchen sie die Telefonnummer des Unternehmens (oder der Behörde) selbst heraus. Die Telefonnummer die Ihnen von den Personen gegeben wird, könnte fingiert sein. - Lassen Sie nie mehrere Personen in ihre Wohnung, diese können sie ablenken und Sie verlieren den Überblick. - Seien Sie vorsichtig wenn sich Personen am Telefon z.B. als Enkel, nahe Verwandte oder als Polizisten ausgeben. - Machen Sie keine Angaben zu ihren finanziellen Verhältnissen und zu Bargeld in ihrer Wohnung. - Kontaktieren Sie Nachbarn, Freunde oder Verwandte über den Sachverhalt und fragen Sie nach Rat. Betrüger schreckt das ab. Berechtigte Personen haben dafür Verständnis. - Handeln Sie nie überstürzt, lassen Sie sich nicht drängen und lassen sich Zeit mit Ihrer Entscheidung.

Denken Sie bitte daran, wenn Sie vorsichtig sind heißt das noch lange nicht dass Sie unhöflich sind! (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell