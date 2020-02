Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bei Graffiti sprühen gestellt

Zeulenroda-Triebes (ots)

Am gestrigen Donnerstag (27.02.2020), gegen 10:45 Uhr, sprühten zwei Jugendliche (15 und 16 Jahre) Graffiti an eine Fensterscheibe und eine Wand einer schulischen Einrichtung in der Schopperstraße. Dabei wurden sie durch einen dortigen Mitarbeiter gestellt, der die Polizei hinzurief. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Inwieweit die beiden Jugendlichen auch für andere Graffiti in Frage kommen ist ein Teil der weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell