Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Büros und Gastlichkeit durchsucht

Gera (ots)

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Mittwoch (26.0.2020), gegen 19:00 Uhr bis Donnerstag (27.02.2020), gegen 06:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu Büroräumen am Puschkinplatz. Diese wurden von den Unbekannten durchsucht. Der oder die Unbekannten hinterließen erheblichen Sachschaden. Sogleich geschehen in einer Gastlichkeit am Puschkinplatz. Hinweise zu den Einbruchshandlungen nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Gera, Tel.: 0365-82341465 entgegen. (MW)

