Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Ronneburg (ots)

Am Sonntag (09.02.2020) konnten nach mehreren Gartenlaubeneinbrüchen in Ronneburg zwei Tatverdächtige Personen ermittelt und festgenommen werden. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen in Gera wurden zahlreiche Elektrowerkzeuge und andere Gegenstände sichergestellt. Hierzu zählen ein Fahrradrahmen Connondale, Farbe weiß, Fahrrad Federgabel weiß, Stichsäge grün, Akkuheckenschere, mehrere Winkelschleifer, mehrere Akkuschrauber/-bohrer, Heißluftpistole, Schleifmaschine, Säbelsäge mit Verpackung, Kettensäge mit Verpackung, Ladegeräte, Fräsmaschine im Koffer, mehrere Werkzeugkisten mit diversen Werkzeugen, mehrere Schlüsselbunde sowie ein Schlüsselbund mit einem Fahrzeugschlüssel/Anhänger Fiat. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang weitere Geschädigte/Eigentümer dieser Gegenstände aus Gera und Umgebung. Diese melden sich bitte beim Inspektionsdienst, Tel.: 0365-829 1135. (MW)

