Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannter spricht 8-Jährige an

Gera (ots)

Am Donnerstag (27.02.2020), gegen 12:25 Uhr war ein 8-jähriges Mädchen zu Fuß in der Nürnberger Straße (Höhe Haltestelle Fußgängerbrücke) unterwegs und wurde hier von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser verlangte von dem Mädchen Geld und packte sie grob an. Eine Passantin schaltete sich ein, woraufhin der Unbekannte die Flucht ergriff. Die Polizei ermittelt nun zur Tat und bittet Zeugen, hier vorallem die eingreifende Passantin, welche sich im Anschluss noch nach dem Wohlbefinden des und bei dem Mädchen erkundigte, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Tel.: 0365-8290. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell