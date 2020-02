Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Sportlerheim

Treben (ots)

Im Zeitraum vom 25.02. - 27.02.2020 drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Sportlerheim in Serbitz ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und eine Geldkassette mit Bargeld entwendet.Die Ermittlungen laufen. Hierzu werden Zeugen der Tat gesucht. Diese setzen sich bitte mit der Polizei in Altenburg, Tel.:03447-4710 in Verbindung.

