Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad entwendet

Lucka (ots)

Im Zeitraum vom 24.02. - 27.02.2020 drangen unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Bischofsweg ein, öffneten eine Kellerbox und entwendeten ein Fahrrad der Marke Cube, Reaction Race 29 in der Farbe Schwarz entwendet. Hinweise zur Tat und dem Verbleib des Fahrrades richten sie bitte an die Polizeiinspektioin ALtenburger Land, Tel.: 03447-4710.

