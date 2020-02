Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzung zur Pressemeldung "Einsatz wegen Körperverletzung" Personenbeschreibung der unbekannten Männern liegt vor.

Gera (ots)

Zur Personenbeschreibungen der Täter (aus unten angeführten Sachverhalt) wurde folgendes bekannt: 1. Täter: ca. 175 - 180 cm groß, schlank, 20 - 30 Jahre alt, deutsch, schwarze Hose, schwarzes T-Shirt mit weißem Logo im Brustbereich, schwarze Bundjacke und dunkles Base-Cap. 2. Täter: ca. 170 cm groß, schlank, 20 - 30 Jahre alt, deutsch, schwarze Hose, schwarze Jacke mit einer weißen Aufschrift (horizontal) auf dem Rücken. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zur Sache bzw. zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Gera unter Tel.: (0365) 8234 1465 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. ngsmeldung:

Einsatz wegen Körperverletzung

19.02.2020, 11:06 Uhr

Gera Zeugen informierten gestern Abend (18.02.2020), gegen 17:30 Uhr die Polizei, da ein 44-jähriger Mann in einem Einkaufszentrum in der Heinrichstraße körperlich angegriffen wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zwischen dem 44 Jährigen und 2 unbekannten Männern zu einer verbalen Auseinandersetzung und in deren Folge wurde der Mann von den Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Der Geschlagene wurde medizinisch versorgt und die Polizei hat die Ermittlungen zur Körperverletzungshandlung aufgenommen. (MW)

