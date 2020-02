Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Gera (ots)

Bereits am Freitag (31.01.2020), gegen 16:30 Uhr wurde ein 13-jähriges Mädchen in der Karl-Marx-Allee beleidigt. Weiterhin soll der Mann nach dem Kind mit einem Stein geschmissen haben. Der Mann war in Begleitung einer Frau sowie eines Hundes. Gesucht werden Zeugen, welche den Sachverhalt gesehen haben. Hierbei wird unter anderem nach einer Frau gesucht, welche den Mann aktiv von der anderen Straßenseite angesprochen hat. Diese setzen sich bitte mit dem Inspektionsdienst Gera, Tel.: 0365-8290 in Verbindung.(MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell