Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebe gestellt

Altenburg (ots)

Am Montag (24.02.2020) betraten zwei Männer (29 und 33 Jahre) einen Verbrauchermarkt in der Kauerndorfer Allee und nahmen Zahnhygieneartikel sowie Lebensmittel an sich. Im Anschluss wollten sie den Markt, ohne die Artikel zu bezahlen, verlassen. Ein Mitarbeiter bemerkte dies und informierte die Polizei. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder entlassen. Ermittlungsverfahren dazu wurden eingeleitet.

