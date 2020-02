Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handtasche entrissen

Altenburg (ots)

Am Montag (24.02.2020), gegen 08:15 Uhr befand sich eine 60-jährige Frau zu Fuß unterwegs in der Spalatinpromenade, als sich ihr von hinten zwei unbekannte Fahrradfahrer näherten, sie zu Fall brachten und ihr die Handtasche entwendeten. Die Frau wurde hierbei verletzt und musste medizinisch versorgt werden. In der Handtasche befanden sich neben Bargeld diverse Personaldokumente der 60 Jährigen. Zur Personenbeschreibung der Unbekannten kann gesagt werden, dass beide mit einem Fahrrad unterwegs waren, dunkel gekleidet, im Jogginganzug und Anfang 20 waren. Einer der Unbekannten trug eine schwarze Wintermütze ohne Bommel, einen schwarzen Rucksack mit gelber Aufschrift "Puma" und hatte ein auffällig grünes Mountainbike. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Raubstraftat aufgenommen und bittet Personen, welche Hinweise zur Tat oder den unbekannten Tätern geben können, sich mit der Polizeiinspektion Altenburg, Tel.: 03447-4710 in Verbindung zu setzen.

